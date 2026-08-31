«Железобетонно». Генич — о пенальти в матче «Спартак» — «Оренбург»

Российский комментатор Константин Генич высказался о назначенном пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

— Железобетонно.

— Куль в послематчевом интервью говорит: «Мне эту руку оторвать или отрезать?»

— На моей памяти только один человек сказал, что пенальти был. Это Шнапцев в прошлом году. Кстати, о пенальти. Наконец-то забил Даку, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 75-й минуте мяч после удара форварда «Спартака» Манфреда Угальде попа