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«Железобетонно». Генич — о пенальти в матче «Спартак» — «Оренбург»

«Железобетонно». Генич — о пенальти в матче «Спартак» — «Оренбург»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о назначенном пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

— Железобетонно.

— Куль в послематчевом интервью говорит: «Мне эту руку оторвать или отрезать?»
— На моей памяти только один человек сказал, что пенальти был. Это Шнапцев в прошлом году. Кстати, о пенальти. Наконец-то забил Даку, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 75-й минуте мяч после удара форварда «Спартака» Манфреда Угальде попа