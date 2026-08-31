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Валерий Непомнящий объяснил потерю очков «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Валерий Непомнящий объяснил потерю очков «Спартака» в матче с «Оренбургом»
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Ничья «Спартака» с «Оренбургом» — абсолютно нормальная ситуация в РПЛ. Много раз говорил, что наш чемпионат идеален в контексте непредсказуемости. «Зениту» и «Краснодару» тоже могут поставить подножку. Это нормально. В нашем чемпионате очень трудно пройти без таких потерь. Хорошо, что «Спартак» сыграл вничью», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После шести матчей РПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает