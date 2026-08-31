Валерий Непомнящий объяснил потерю очков «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург» (1:1).

«Ничья «Спартака» с «Оренбургом» — абсолютно нормальная ситуация в РПЛ. Много раз говорил, что наш чемпионат идеален в контексте непредсказуемости. «Зениту» и «Краснодару» тоже могут поставить подножку. Это нормально. В нашем чемпионате очень трудно пройти без таких потерь. Хорошо, что «Спартак» сыграл вничью», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После шести матчей РПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает