«Тоттенхэм» обратился к «Челси» по поводу Мудрика, украинец готов к переходу — Орнштейн

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в переходе вингера «Челси» Михаила Мудрика. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети X, «шпоры» обратились к «синим» с запросом о возможности подписания контракта с украинцем.

По данным источника, «Тоттенхэм» заинтересован в аренде 25-летнего футболиста. Ранее Мудрик вернулся в расположение «Челси» после истечения дисквалификации за употребление допинга. По информации журналиста Бена Джейкобса, игрок отдаёт приоритет переходу в «Тоттенхэм» и уже проинформировал об этом «Челси».

В Англию Мудрик перебрался из украинского «Шахтёра», за который выступал под руководством нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби.