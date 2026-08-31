Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 31 августа

В понедельник, 31 августа, состоялся заключительный матч в рамках 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч 9-го тура Первой лиги на 31 августа:

«Спартак» Кострома — «Ротор» — 1:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2026/2027 возглавляет «Нижний Новгород», набравший 22 очка в девяти матчах. Московский «Велес» занимает вторую строчку с 21 очком. На третьем месте находится «Сочи» (19). В зоне вылета расположились «Ленинградец» (6), «КАМАЗ» (5) и «СКА-Хабаровск» (3).

Матчи следующего, 10‑го тура состоятся с 4 по 6 сентября.