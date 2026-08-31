«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Челси» по Энцо Фернандесу — Романо

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Челси» по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Переговоры между клубами продолжаются, а футболист ждёт решения между клубами.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб требует £ 120 млн (€ 140 млн) за трансфер Фернандеса.

Энцо Фернандес играет за лондонскую команду с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.