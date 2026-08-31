Результаты матчей 9-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 31 августа, завершился 9-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты встреч 9-го тура Первой лиги:

28 августа, пятница:

«Нефтехимик» — «Уфа» — 0:1.

29 августа, суббота:

«Ленинградец» — «КАМАЗ» — 0:1;

«Текстильщик» — «Велес» — 0:1;

«Арсенал» Тула — «Урал» — 2:2.

30 августа, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» Москва — 0:2;

«Енисей» — «Шинник» — 0:0;

«Сочи» — «Челябинск» — 2:1;

«Нижний Новгород» — «Волга» Ульяновск — 2:2.

31 августа, понедельник:

19:30. «Спартак Кострома» — «Ротор» — 1:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2026/2027 возглавляет «Нижний Новгород», набравший 22 очка в девяти матчах. Московский «Велес» занимает вторую строчку с 21 очком. На третьем месте находится «Сочи» (19). В зоне вылета расположились «Ленинградец» (6), «КАМАЗ» (5) и «СКА-Хабаровск» (3).