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Лечче — Рома, результат матча 31 августа 2026, счет 0:4, 3-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Рома» разгромила «Лечче» в матче 2-го тура Серии А
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Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Рома». Игра прошла на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра выступил Даниэле Киффи из Падуи. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Италия — Серия А . 2-й тур
31 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 4
Рома
Рим
0:1 Мален – 4'     0:2 Мален – 23'     0:3 Соуле – 25'     0:4 Мора – 65'    

Первый мяч во встрече забил форвард «Ромы» Дониэлл Мален на четвёртой минуте. На 23-й минуте Мален оформил дубль. Через две минуты полузащитник гостей Матиас Соуле довёл счёт до разгромного. На 65-й минуте полузащитник Родригу Мора забил четвёртый мяч в ворота «Лечче», установив окончательный счёт — 4:0.

В 1-м туре чемпионата Италии «Рома»