«Рома» разгромила «Лечче» в матче 2-го тура Серии А

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Рома». Игра прошла на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра выступил Даниэле Киффи из Падуи. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч во встрече забил форвард «Ромы» Дониэлл Мален на четвёртой минуте. На 23-й минуте Мален оформил дубль. Через две минуты полузащитник гостей Матиас Соуле довёл счёт до разгромного. На 65-й минуте полузащитник Родригу Мора забил четвёртый мяч в ворота «Лечче», установив окончательный счёт — 4:0.

В 1-м туре чемпионата Италии «Рома»