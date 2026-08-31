Ришарлисон признался, что хочет вернуться в «Эвертон»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон опубликовал в соцсетях пост, в котором признался, что хочет вернуться в «Эвертон».

«После всего, через что мне пришлось пройти, я решил, что никто больше не будет решать за меня моё будущее. За это время я пережил много плохого, и почти всё это произошло из-за решений, принятых другими людьми. Давление, угрозы, месть — ничто из этого меня не пугает. Я испытывал и худшее — поверьте!

Я всегда ясно давал понять, при каждом удобном случае, что любой переход в другой клуб должен быть выгоден и этому клубу. В противном случае я бы никогда его не принял. Я остался и отдал все силы. Поэтому я надеюсь, что вы отнесётесь к моей ситуации с тем же уважением, которое я всегда проявлял к «Тоттенхэму» и всем, кто работал со мной в это время. Просто не пытайтесь принимать решения за меня.

Если соглашение между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» будет достигнуто, то я вернусь в свою любимую команду. Моё намерение действительно заключалось в том, чтобы вернуться туда, где я был очень счастлив, но переговоры шли так, как хотели другие люди, однако теперь всё будет иначе», — сказано в публикации Ришарлисона.