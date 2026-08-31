«У меня непопулярная точка зрения». Генич — о пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

Российский комментатор Константин Генич высказался о назначенном пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов из Москвы. Победу во встрече одержали сине-бело-голубые со счётом 1:0.

«У меня непопулярная точка зрения. Когда на фланге получил мяч Луис Энрике, я сидел дома и говорил: «Сбивай, сбивай!» Нельзя, чтобы один троих проходил так легко на 90-й минуте. Они не сбили.