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«У меня непопулярная точка зрения». Генич — о пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

«У меня непопулярная точка зрения». Генич — о пенальти в матче «Факел» — «Зенит»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о назначенном пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов из Москвы. Победу во встрече одержали сине-бело-голубые со счётом 1:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

«У меня непопулярная точка зрения. Когда на фланге получил мяч Луис Энрике, я сидел дома и говорил: «Сбивай, сбивай!» Нельзя, чтобы один троих проходил так легко на 90-й минуте. Они не сбили.