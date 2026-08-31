Бывший футболист «Факела» и «Балтики» умер в возрасте 37 лет

Ушёл из жизни бывший нападающий ряда клубов чемпионата России Александр Касьян. Как сообщает пресс-служба воронежского «Факела», за который также выступал футболист, у экс-форварда остановилось сердце. Это произошло в воскресенье, 30 августа.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра. В этот трудный час мы разделяем вашу боль», — говорится в сообщении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале.

Касьян начинал в молодёжных командах украинских клубов «Ильичёвец» и «Шахтёр». В России, помимо «Факела», нападающий защищал цвета «Томи», «Химика», «Балтики» и «Авангарда». Последние годы карьеры игрока прошли в Узбекистане.