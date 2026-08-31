15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая объяснил, почему Талалаев показал жест трибунам в матче «Балтика» — «Рубин»

Гурцкая объяснил, почему Талалаев показал жест трибунам в матче «Балтика» — «Рубин»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1). На 64-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол форварда хозяев Чинонсо Оффора, а Талалаев жестикулировал в адрес трибун, совершая удары ладонью по кулаку и эмоционально высказываясь при этом.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
24 августа 2026, понедельник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 8'     1:1 Варатынов – 90+4'    

– Вам не кажется, что жест в матче с «Рубином» уже за гранью всего?
– Не скрываю, что мы дружим с Талалаевым. Я испугался, что это будет поводом его уволить.

– Вы понима