Гурцкая объяснил, почему Талалаев показал жест трибунам в матче «Балтика» — «Рубин»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1). На 64-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол форварда хозяев Чинонсо Оффора, а Талалаев жестикулировал в адрес трибун, совершая удары ладонью по кулаку и эмоционально высказываясь при этом.

– Вам не кажется, что жест в матче с «Рубином» уже за гранью всего?

– Не скрываю, что мы дружим с Талалаевым. Я испугался, что это будет поводом его уволить.

– Вы понима