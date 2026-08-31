Экс-игрок «Ювентуса», «Ливерпуля» и «Барселоны» Артур Мело перешёл в «Сантос»

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Ливерпуля» и «Барселоны» Артур Мело на правах свободного агента присоединился к «Сантосу». Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Срок действия трудового договора футболиста с командой рассчитан до конца 2026 года.

Мело является воспитанником «Гремио», в системе клуба он находился с 2010 по 2018 год. Помимо этого, он выступал за «Барселону», «Ливерпуль» и «Фиорентину». Весь прошлый сезон Мело играл за «Гремио» на правах аренды. За «Ювентус» 30-летний хавбек суммарно провёл 63 матча (один гол и один результативный пас). По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 4 млн.