ФИФА потратит более € 2,5 млн на улучшение имиджа Инфантино — The Times

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) планирует потратить крупную сумму на улучшение имиджа действующего главы организации Джанни Инфантино. Как сообщает издание The Times, ФИФА заключила контракт сроком на 22 месяца на сумму свыше € 2,5 млн с британским агентством Ten Toes Media.

Согласно документам, на которые ссылается источник, агентство было нанято для работы над страницами организации в социальных сетях, а среди его задач – «защита имиджа ФИФА и президента Джанни Инфантино», а также создание позитивного отношения к контенту.

Ранее Инфантино подвергся критике из-за желания продать часть коммерческих прав на чемпионат мира и другие турниры под эгидой ФИФА частным инвесторам. Следующие выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года.