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«Лидс Юнайтед» купил у «Айнтрахта» голкипера Михаэля Цеттерера

«Лидс Юнайтед» купил у «Айнтрахта» голкипера Михаэля Цеттерера
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Голкипер Михаэль Цеттерер перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Лидс Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте «павлинов».

Срок действия трудового соглашения немецкого вратаря с английским клубом рассчитан на три года.

Михаэль Цеттерер является воспитанником «Унтерхахинга», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Вердер», «Аустрия» Клагенфурт и «ПЕК Зволле». В 29 матчах прошлого клубного сезона вратарь семь раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.

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