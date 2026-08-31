«Лидс Юнайтед» купил у «Айнтрахта» голкипера Михаэля Цеттерера

Голкипер Михаэль Цеттерер перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Лидс Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте «павлинов».

Срок действия трудового соглашения немецкого вратаря с английским клубом рассчитан на три года.

Михаэль Цеттерер является воспитанником «Унтерхахинга», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Вердер», «Аустрия» Клагенфурт и «ПЕК Зволле». В 29 матчах прошлого клубного сезона вратарь семь раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.