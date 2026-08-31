«Вы что, охренели?» Генич — о словах главы попечительского совета «Балтики» про Талалаева

Российский комментатор Константин Генич в критической форме высказался о реакции главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова, который публично осудил поведение главного тренера команды Андрея Талалаева. Специалист получил очередную дисквалификацию за демонстрацию неприличных жестов. КДК дисквалифицировал тренера на четыре игры.

«То что сделала «Балтика», мне кажется, это идёт вразрез клуба. Это недовольство они могли показать, вызвав «на ковёр». Просто публично так критиковать своего тренера, мне кажется, не самый хороший ход. Андрей Викторович и так не паинька.

Получается, что у него уже больше 10 игр дисквалификации. Достаточно много. Но я, когда прочитал выступление кого-то из попечительского совета клуба, триггернуло меня. Думаю: «Вы что, охренели?» Я понимаю, когда Андрей Викторович умышленно идёт на конфликт со своим руководством в лице спортивного директора Маргаряном. Это внутреннее, свои взаимоотношения. А вот когда это всё выходит на такое публичное поле и порицание… Ну зачем это?» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».