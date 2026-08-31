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«Милан» объявил о переходе экс-форварда «Челси» и «Арсенала»

«Милан» объявил о переходе экс-форварда «Челси» и «Арсенала»
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«Милан» объявил о переходе бывшего форварда лондонских «Челси» и «Арсенала» Омари Хатчинсона. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, 22-летний вингер перешёл из английского «Ноттингем Форест» на правах аренды сроком на один год.

За новый клуб Хатчинсон будет выступать под 20-м номером. Ранее сообщалось, что аренда англичанина, выступающего за сборную Ямайки, обойдётся «Милану» в € 4 млн, а опция выкупа прав на игрока составит € 40 млн.

В «Ноттингем Форест» Хатчинсон перебрался год назад из «Ипсвича». До этого он выступал за «Челси», куда переходил из молодёжной команды «Арсенала» в 2023 году.

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