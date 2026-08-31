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Барселона — Райо Вальекано: Камельо открыл счёт на 12-й минуте матча Ла Лиги

«Барселона» — «Райо Вальекано»: Камельо открыл счёт на 12-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступает Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Райо Вальекано».

Испания — Ла Лига . 3-й тур
31 августа 2026, понедельник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Камельо – 12'     1:1 Рафинья – 19'     2:1 Ямаль – 21'     3:1 Кунде – 45'    

Первый мяч в матче забил форвард гостей Серхио Камельо на 12-й минуте.

После двух матчей в чемпионате Испании «Барселона»