«Барселона» — «Райо Вальекано»: Камельо открыл счёт на 12-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступает Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Райо Вальекано».

Первый мяч в матче забил форвард гостей Серхио Камельо на 12-й минуте.

После двух матчей в чемпионате Испании «Барселона»