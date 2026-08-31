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Астон Вилла — Арсенал: Букайо Сака вывел гостей вперёд на 59-й минуте в матче 2-го тура АПЛ — 2026/2027

«Астон Вилла» — «Арсенал»: Сака вывел гостей вперёд на 59-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра выступает Джарред Джиллетт. На данный момент счёт — 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
31 августа 2026, понедельник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 59'    

На 59-й минуте Букайо Сака открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4), а «Арсенал» одержал победу над «Ковентри Сити» (3:0).

В следующем туре «Астон Вилла» встретится на выезде с «Халл Сити» 5 сентября, а «Арсенал» 6 сентября в домашнем матче сыграет с «Челси».

«Арсенал» является действующим чемпионом Англии. В прошлом сезоне команда набрала 85 очков за 38 матчей.

Календарь матчей АПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица АПЛ сезона-2026/2027
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