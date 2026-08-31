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«Челси» объявил о продаже форварда в «Серветт», у него четыре матча за клуб за три года

«Челси» объявил о продаже форварда в «Серветт», у него четыре матча за клуб за три года
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Нападающий Давид Датро Фофана перешёл из «Челси» в швейцарский «Серветт». О трансфере официально сообщила пресс-служба лондонцев. 23-летний форвард из Кот-д’Ивуара присоединился к новой команде на постоянной основе.

«Мы благодарим Давида за его работу в «Челси» и желаем ему успехов на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси» на официальном сайте.

Фото: ФК «Серветт»

Фофана перебрался в английский клуб из «Мольде» летом 2023-го. По данным СМИ, за него заплатили € 12 млн. За три года форвард пять раз отправлялся в аренду: в «Унион» Берлин, «Бёрнли», «Мольде», «Гёзтепе», «Фатих Карагюмрюк» и «Страсбург». За три года у него всего четыре игры за «Челси».

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