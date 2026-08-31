Результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу — 2026/2027

В понедельник, 31 августа, завершился 2-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027

Пятница, 28 августа:

«Милан» — «Венеция» — 2:0.

Суббота, 29 августа:

«Сассуоло» — «Торино» — 2:1;

«Монца» — «Удинезе» — 2:3;

«Фиорентина» — «Фрозиноне» — 0:3;

«Ювентус» — «Парма» — 2:0.

Воскресенье, 23 августа:

«Наполи» — «Комо» — 1:2;

«Кальяри» — «Интер» — 0:1;

«Лацио» — «Дженоа» — 1:0.

Понедельник, 24 августа:

«Лечче» — «Рома» — 0:4;

«Аталанта» — «Болонья» — 1:0.

После двух туров вверху таблицы с шестью очками располагаются «Рома», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта» и «Лацио». Без очков в нижней части турнирной таблицы остаются «Торино», «Болонья», «Парма», «Дженоа», «Монца», «Венеция» и «Фиорентина».