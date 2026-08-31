«Арсенал» с минимальным счётом переиграл «Астон Виллу» во 2-м туре АПЛ

Окончен матч 2-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Арсенал». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт.

На 59-й минуте Букайо Сака забил единственный мяч в этой встрече.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4), а «Арсенал» одержал победу над «Ковентри Сити» (3:0).

В следующем туре «Астон Вилла» встретится на выезде с «Халл Сити» 5 сентября, а «Арсенал» 6 сентября в домашнем матче сыграет с «Челси».

«Арсенал» является действующим чемпионом Англии. В прош