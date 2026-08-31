ЦСКА близок к трансферу нападающего Банзы

ЦСКА близок к трансферу форварда Симона Банзы из «Аль-Джазиры». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы продвинулись в переговорах. Есть вероятность, что игрок пройдёт медосмотр уже в ближайшие дни.

30-летний форвард сборной ДР Конго выступает за клуб из ОАЭ с сентября прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола в четырёх матчах за «Аль-Джазиру» во всех турнирах.

До отъезда из Европы Банза выступал за такие клубы, как «Трабзонспор», «Брага», «Ланс», «Фамаликан» и другие. В чемпионате Португалии у нападающего 46 голов и 10 результативных передач в 88 встречах. В Турции — 19 мячей и пять ассистов в 31 игре.