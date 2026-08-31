Гол в концовке помог «Аталанте» одолеть «Болонью» в матче 2-го тура Серии А

Завершён матч 2-го тура Серии А сезона-2026/2027, в котором играли «Аталанта» из Бергамо и «Болонья». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу команды из Бергамо. Встреча состоялась на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо). В качестве главного арбитра выступил Даниэле Довери (Рим).

Единственный гол в этой встрече забил Лазар Самарджич на 90+6-й минуте.

В 1-м туре текущего розыгрыша высшего дивизиона итальянского первенства «Аталанта» переиграла «Сассуоло» (2:1), «Болонья» уступила «Лацио» (0:1).

В следующем туре «Аталанта» 5 сентября на выезде сразится с «Ромой», «Болонья» 6 сентября примет «Сассуоло».