Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ

Российский комментатор Константин Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (1:1).

«Мне кажется, и состав, и футбол, который навязал «Оренбург» — он единственно правильный, которым можно было противодействовать «Спартаку». Вот эти 29 фолов и восемь жёлтых карточек — не на ровном месте. Я думаю, установка была. Это самая быстрая, самая интенсивная команда. Чтобы сбить их темп, надо фолить. Конечно, всё могло пойти иначе, засчитай гол Угальде. Здесь можно покритиковать «Спартак», что он потерял очки с командой, с которой, наверное, не должен был. «Оренбург» не дал «Спартаку» сыграть фирменно», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Ш