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Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ

Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ
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Российский комментатор Константин Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Мне кажется, и состав, и футбол, который навязал «Оренбург» — он единственно правильный, которым можно было противодействовать «Спартаку». Вот эти 29 фолов и восемь жёлтых карточек — не на ровном месте. Я думаю, установка была. Это самая быстрая, самая интенсивная команда. Чтобы сбить их темп, надо фолить. Конечно, всё могло пойти иначе, засчитай гол Угальде. Здесь можно покритиковать «Спартак», что он потерял очки с командой, с которой, наверное, не должен был. «Оренбург» не дал «Спартаку» сыграть фирменно», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Ш