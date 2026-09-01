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Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027

Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
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В понедельник, 31 августа, завершился 3-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 3-го тура Ла Лига сезона-2026/2027

Пятница, 28 августа:

«Расинг» — «Эльче» — 3:2;
«Алавес» — «Вильярреал» — 1:0.

Суббота, 29 августа:

«Леванте» — «Бетис» — 5:2;
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:1;
«Севилья» — «Атлетико» Мадрид — 1:3.

Воскресенье, 30 августа:

«Реал» Мадрид — «Малага» — 4:0;
«Депортиво» — «Валенсия» — 3:1;
«Сельта» — «Атлетик» Бильбао — 0:2.

Понедельник, 31 августа

«Осасуна» — «Хетафе» — 1:0;
«Барселона» — «Райо Вальекано» — 5:2.

После трёх туров в чемпионате Испании «Барселона» и «Реал» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу, но у сине-гранатовых лучше разница мячей. Далее располагаются мадридский «Атлетико», «Алавес» и «Осасуна», у которых по семь очков.