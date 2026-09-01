Результаты матчей 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 31 августа, завершился 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 2-го тура АПЛ

28 августа, пятница:

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 1:4.

29 августа, суббота:

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 2:2;

«Ковентри Сити» — «Халл Сити» — 0:1;

«Борнмут» — «Эвертон» — 1:1;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2.

30 августа, воскресенье:

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:3;

«Сандерленд» — «Фулхэм» — 1:0;

«Лидс Юнайтед» — «Брентфорд» — 1:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун» — 5:2.

31 августа, понедельник:

«Астон Вилла» — «Арсенал» — 0:1.

По итогам тура в группе лидеров находятся «Манчестер Сити», «Арсенал», «Халл Сити» и «Челси», у которых по шесть очков.