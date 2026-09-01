Суперкомпьютер Opta спрогнозировал итоговые места «Спартака» и «Зенита» в таблице РПЛ

Суперкомпьютер Opta после 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги спрогнозировал, какое место в итоговой турнирной таблице займут московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». По данным источника, сине-бело-голубые финишируют на второй строчке. Вероятность такого исхода оценивается в 33,5%. «Спартак» по итогам сезона станет третьим (28,2%).

Место «Зенита» в итоговой турнирной таблице РПЛ по версии Opta:

первое место: 25,2%;

второе место: 33,5%;

третье место: 21,7%;

четвёртое место: 10%;

пятое место: 4,9%;

шестое место: 2,3%;

седьмое место: 1,3%;

восьмое место: 0,8%;

девятое место: 0,3%;

10-е место: 0,1%.

Место «Спартака» в итоговой турнирной таблице РПЛ по версии Opta:

первое место: 12%;

второе место: 24%;

третье место: 28,2%;

четвёртое место: 16%;

пятое место: 9,4%;

шестое место: 4,5%;

седьмое место: 2,7%;

восьмое место: 1,6%;

девятое место: 0,8%;

10-е место: 0,3%;

11-е место: 0,2%;

12-е место: 0,1%.