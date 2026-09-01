Суперкомпьютер Opta спрогнозировал итоговые места «Спартака» и «Зенита» в таблице РПЛ

Суперкомпьютер Opta после 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги спрогнозировал, какое место в итоговой турнирной таблице займут московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». По данным источника, сине-бело-голубые финишируют на второй строчке. Вероятность такого исхода оценивается в 33,5%. «Спартак» по итогам сезона станет третьим (28,2%).
Место «Зенита» в итоговой турнирной таблице РПЛ по версии Opta:
первое место: 25,2%;
второе место: 33,5%;
третье место: 21,7%;
четвёртое место: 10%;
пятое место: 4,9%;
шестое место: 2,3%;
седьмое место: 1,3%;
восьмое место: 0,8%;
девятое место: 0,3%;
10-е место: 0,1%.
Место «Спартака» в итоговой турнирной таблице РПЛ по версии Opta:
первое место: 12%;
второе место: 24%;
третье место: 28,2%;
четвёртое место: 16%;
пятое место: 9,4%;
шестое место: 4,5%;
седьмое место: 2,7%;
восьмое место: 1,6%;
девятое место: 0,8%;
10-е место: 0,3%;
11-е место: 0,2%;
12-е место: 0,1%.