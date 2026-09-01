Президент Аргентины Хавьер Милей обратился к Месси после завершения карьеры в сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в национальной команде. Об уходе из сборной объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

«Огромное спасибо, нереальный человек!» – написал Милей в соцсети, прикрепив фотографию Месси.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году. В прощальном письме Месси поблагодарил фанатов за поддержку в течение 20 лет в составе сборной и заявил, что решение было принято сразу после чемпионата мира — 2026.