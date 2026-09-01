«Атлетико» направил «Ювентусу» предложение о покупке Джонатана Дэвида — Романо

«Атлетико» Мадрид и «Ювентус» начали переговоры о трансфере нападающего Джонатана Дэвида. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, речь идёт об аренде с опцией выкупа, сейчас стороны обсуждают детали возможной сделки. Сам футболист готов присоединиться к испанской команде, однако многое будет зависеть от того, найдут ли туринцы замену канадцу.

Джонатан Дэвид является воспитанником канадского футбола, на юношеском и взрослом уровне он также выступал за «Гент». Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Лилль». По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость канадца составляет € 30 млн.