Генич рассказал, почему матч 6-го тура «Локомотив» — «Динамо» М невозможно было смотреть

Российский комментатор Константин Генич рассказал, почему невозможно было смотреть матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» переиграло «Локомотив» (1:0).

«Здесь практически всю игру невозможно было смотреть, потому что это был уровень, где желание перевешивало нынешнее состояние команд. Они очень пытались играть быстро, но при этом такое обилие брака! ***, столько брака в простых ситуациях. Обрабатывают мяч – далеко. Тут же потеря, ошибка, ошибка, ошибка», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После шести матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал три очка и располагаетс