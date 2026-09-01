Жозе Моуринью отреагировал на решение Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью отреагировал на решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины.

«Поздравляю с блестящей и незабываемой международной карьерой.

Следующий Кубок Америки и следующий чемпионат мира будут совсем другими», — написал Моуринью под постом Месси в социальной сети.

Ранее Месси объявил о решении, написав об этом в социальной сети. Нападающий выступал за основную сборную Аргентины с 2005 года. В общей сложности футболист провёл за «альбиселесте» 207 матчей во всех турнирах с учётом товарищеских игр, в которых забил 125 голов и отдал 68 результативных передач. В составе национальной команды Аргентины Месси выиграл чемпионат мира — 2022, Кубок Америки в 2021-м и 2024-м, а также завоевал трофей Финалиссимы 2022 года.