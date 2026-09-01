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Защитник «Крыльев Советов» Чернов рассказал, какой стиль игры нравится его команде

Защитник «Крыльев Советов» Чернов рассказал, какой стиль игры нравится его команде
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов заявил, что его команде нравится атакующий стиль игры. В 6-м туре Альфа-Банк РПЛ самарцы сыграли вничью с «Ахматом» — 3:3.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 3
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 15'     1:1 Садулаев – 36'     2:1 Касинтура – 38'     2:2 Чернов – 45+1'     3:2 Мелкадзе – 60'     3:3 Олейников – 73'    

— Горшков прибавил класса нашей команде. Он может сыграть на разных позициях, слева в защите, в опорной зоне. Мы очень рады, что он пришёл и помогает нам.

— Почему много пропускаете?
— Не знаю ответ на этот вопрос. Просто у «Ахмата» собрана хорошая атакующая линия. Не все команды такие мячи забьют