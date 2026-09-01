Защитник «Крыльев Советов» Чернов рассказал, какой стиль игры нравится его команде

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов заявил, что его команде нравится атакующий стиль игры. В 6-м туре Альфа-Банк РПЛ самарцы сыграли вничью с «Ахматом» — 3:3.

— Горшков прибавил класса нашей команде. Он может сыграть на разных позициях, слева в защите, в опорной зоне. Мы очень рады, что он пришёл и помогает нам.

— Почему много пропускаете?

— Не знаю ответ на этот вопрос. Просто у «Ахмата» собрана хорошая атакующая линия. Не все команды такие мячи забьют