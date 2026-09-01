«Не стал задавать вопросов». Баркола объяснил свой переход из «ПСЖ» в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Брэдли Баркола объяснил свой переход в английский клуб. О трансфере вингера из французского «ПСЖ» было официально объявлено в понедельник, 31 августа.

— Похоже, вы очень хотели перейти в «Ливерпуль». Что привлекло вас в этом клубе и заставило захотеть играть именно здесь?

— Честно говоря, дело в страсти болельщиков. Мне повезло дважды сыграть на этом стадионе, я видел атмосферу и то, как болельщики поддерживали игроков «Ливерпуля». Когда я узнал об интересе этого клуба, не стал задавать вопросов и понял, что это важный для меня переход, — приводит слова Баркола пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы заплатят € 125 млн в качестве фиксированной суммы, а также бонусы, которые могут вырасти до € 20 млн. Футболист подписал пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.