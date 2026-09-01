«Нужно вовремя уходить». Семшов — о решении Месси завершить карьеру в сборной Аргентины

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины. Об уходе из национальной команды объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

— Может быть, Месси вернётся через какое-то время и это был рекламный трюк?

— Нет, мы уже были готовы к тому, что после чемпионата мира он уйдёт. 207 матчей, чемпион мира, вице‑чемпион мира. Поэтому, думаю, карьера удалась и из сборной тоже нужно вовремя уходить. Тем более из такой сборной, где он был лидером и на него молились. Он понимает, что уже выше ему тяжело прыгнуть, потому что футбол всё‑таки быстрее становится, а он не молодеет, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.