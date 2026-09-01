Михаил Мудрик переходит в «Тоттенхэм». Романо сообщил подробности сделки

Крайний нападающий «Челси» Михаил Мудрик переходит в другой лондонский клуб — «Тоттенхэм Хотспур» — на правах аренды с оплатой. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, все детали перехода согласованы, в том числе и личные условия контракта. В соглашении имеется пункт о праве выкупа за £ 75 млн (около € 87,5 млн), не являющийся обязательным.

Отметим, в Англию Мудрик перебрался из украинского «Шахтёра», за который выступал под руководством нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года в организме Мудрика был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. После отмены дисквалификации украинец провёл три товарищеских матча за «Челси», суммарно сыграв 39 минут.