«Грустно, но это жизнь». Флик отреагировал на решение Месси завершить карьеру в сборной

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины. Об уходе из национальной команды объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

«Он лучший футболист мира. Просто невероятен. Я получал удовольствие от его игры на ЧМ-2026 — он действовал блестяще, фантастически. С одной стороны, мне грустно, но это жизнь, время идёт — у него была чудесная карьера, он лучший и доказал это на чемпионате мира», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.