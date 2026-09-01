Шалимов объяснил решение Месси завершить карьеру в сборной Аргентины, упомянув о ЧМ-2026

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал решение нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины. Об уходе из национальной команды объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

«Я думаю, что правильное решение, потому что до чемпионата мира четыре года — это большой срок. Я думаю, что закончил он на коне, скажем так: он забил восемь мячей, он делал эти голевые передачи, забивал, то есть можно сказать, что он вытащил Аргентину в финал, где чуть‑чуть не получилось. Там игра была неважная с их стороны, но, на мой взгляд, они сделали максимум, что могли. Месси внёс огромный вклад. Мне кажется, вот на такой ноте самое правильное — закончить выступление в сборной», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.