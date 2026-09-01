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«Барселона» отреагировала на решение Лионеля Месси уйти из сборной Аргентины

«Барселона» отреагировала на решение Лионеля Месси уйти из сборной Аргентины
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Пресс-служба «Барселоны» поделилась реакцией на решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины. Об уходе из национальной команды объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

«Ты отдал все силы до последнего вздоха. Твоя страна и вся Барселона гордятся тем наследием, которое ты оставил», — написала пресс-служба каталонцев под постом Месси с заявлением.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году. Месси является выпускником академии сине-гранатовых и выступал за первую команду «Барселоны» с 2004 по 2021 годы.

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