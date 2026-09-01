Трансфер Баркола вошёл в топ-10 самых дорогих в истории футбола по версии Transfermarkt

Трансфер французского крайнего нападающего Брэдли Баркола из «Пари Сен-Жермен» в «Ливерпуль» на данный момент вошёл в топ-10 самых дорогих переходов в истории футбола.

Как сообщает статистический портал Transfermarkt, переход Баркола за € 125 млн стал десятой самой дорогой сделкой в истории футбола. Столько же мадридский «Реал» этим летом заплатил за переход вингера Яна Диоманда из «РБ Лейпциг», а также «Ливерпуль» годом ранее — за переезд Флориана Вирца из «Байера». Рекорд всё ещё принадлежит сделке о переезде нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн девять лет назад.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола, по версии Transfermarkt:

1. Неймар (Бразилия) —> из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн;

2. Килиан Мбаппе (Франция) —> из «Монако» в «ПСЖ» за € 180 млн;

3. Усман Дембеле (Франция) —> из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за € 148 млн;

4. Александер Исак (Швеция) —> из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль» за € 145 млн;

5. Морган Роджерс (Англия) —> из «Астон Виллы» в «Челси» за € 138 млн;

6. Эллиот Андерсон (Англия) —> из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» за € 135 млн;

6. Филиппе Коутиньо (Бразилия) —> из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн;

8. Жоау Феликс (Португалия) —> из «Бенфики» в «Атлетико» за € 127,2 млн;

9. Джуд Беллингем (Англия) —> из дортмундской «Боруссии» в «Реал» Мадрид за € 1