«Просто тяжело Галактионову». Шалимов – о проблемах «Локомотива»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Если мы посмотрим на атакующую линию «Локомотива», то там проблемки. Я проходил это: ты начинаешь матч, чтобы не пропустить гол. Если уж ты в такой ситуации оказался. Просто тяжело Михаилу Михайловичу (Галактионову). Ты начинаешь вроде как с третьего места, у тебя был один состав, потом проходит две недели, и всё уже — тебе надо бороться за выживание. Тяжеловато, но интересно, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После шести туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, записав в свой актив три очка. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Балтикой». Матч состоится 6 сентября.