Ямаль превзошёл возрастное достижение Рауля в истории испанского футбола

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в возрасте 19 лет и 49 дней стал самым молодым игроком с 50+ голами в в официальных клубных соревнованиях за всю историю испанского профессионального футбола. Это случилось в матче 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые разгромили «Райо Вальекано» со счётом 5:2. Ямаль оформил дубль.

Как сообщает аккаунт в соцсети X MisterChip, он превзошёл результат Рауля Гонсалеса, достигшего этой отметки в составе «Реала» в возрасте 19 лет и 249 дней, а также Фернандо Торреса, сделавшего это в составе «Атлетико» в возрасте 20 лет и 221 дня.

Всего в текущем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах за клуб и забил два гола.