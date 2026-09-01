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Ямаль превзошёл возрастное достижение Рауля в истории испанского футбола

Ямаль превзошёл возрастное достижение Рауля в истории испанского футбола
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в возрасте 19 лет и 49 дней стал самым молодым игроком с 50+ голами в в официальных клубных соревнованиях за всю историю испанского профессионального футбола. Это случилось в матче 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые разгромили «Райо Вальекано» со счётом 5:2. Ямаль оформил дубль.

Испания — Ла Лига . 3-й тур
31 августа 2026, понедельник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Камельо – 12'     1:1 Рафинья – 19'     2:1 Ямаль – 21'     3:1 Лежён – 51'     3:2 Камельо – 59'     4:2 Рафинья – 71'     5:2 Ямаль – 90'    

Как сообщает аккаунт в соцсети X MisterChip, он превзошёл результат Рауля Гонсалеса, достигшего этой отметки в составе «Реала» в возрасте 19 лет и 249 дней, а также Фернандо Торреса, сделавшего это в составе «Атлетико» в возрасте 20 лет и 221 дня.

Всего в текущем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах за клуб и забил два гола.

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