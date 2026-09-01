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Месси дважды завершал карьеру в сборной Аргентины после поражений на стадионе «Метлайф»

Месси дважды завершал карьеру в сборной Аргентины после поражений на стадионе «Метлайф»
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Нападающий Лионель Месси дважды завершал карьеру в сборной Аргентины после обидных поражений на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Кубок Америки — 2016 . Финал
27 июня 2016, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 0
2 : 4
Чили
Удаления: Рохо – 43' / Диас – 28'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Ранее в 2016 году Месси объявил об уходе из сборной после проигранного командой финала Кубка Америки. Тогда Аргентина уступила Чили (0:0, 2:4 пен.), а Месси не забил 11-метровый послематчевый удар на «Метлайфе». Спустя 10 лет аргентинец окончательно решил уйти из национальной команды. При этом последний матч форварда состоялся на том же стадионе, но уже в титульном матче чемпионата мира 2026 года. В финале Аргентина уступила Испании в дополнительное время со счётом 0:1.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.

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