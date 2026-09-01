Месси дважды завершал карьеру в сборной Аргентины после поражений на стадионе «Метлайф»

Нападающий Лионель Месси дважды завершал карьеру в сборной Аргентины после обидных поражений на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Ранее в 2016 году Месси объявил об уходе из сборной после проигранного командой финала Кубка Америки. Тогда Аргентина уступила Чили (0:0, 2:4 пен.), а Месси не забил 11-метровый послематчевый удар на «Метлайфе». Спустя 10 лет аргентинец окончательно решил уйти из национальной команды. При этом последний матч форварда состоялся на том же стадионе, но уже в титульном матче чемпионата мира 2026 года. В финале Аргентина уступила Испании в дополнительное время со счётом 0:1.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.