15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джек Грилиш перейдёт из «Ман Сити» в «Эвертон» — Фабрицио Романо

Джек Грилиш перейдёт из «Ман Сити» в «Эвертон» — Фабрицио Романо
Комментарии

30-летний вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш продолжит карьеру в «Эвертоне». Стороны договорились о повторной аренде футболиста на один сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Сам Грилиш также дал согласие на переход. Англичанин уже выступал за «Эвертон» в прошлом сезоне, когда провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

«Манчестер Сити» приобрел Грилиша у «Астон Виллы» летом 2021 года за £ 100 млн.

Напомним, трансферное окно в Европе закрывается сегодня ночью. На данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в АПЛ с четырьмя очками после двух туров.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Челси» по Энцо Фернандесу — Романо
Комментарии