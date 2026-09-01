Джек Грилиш перейдёт из «Ман Сити» в «Эвертон» — Фабрицио Романо

30-летний вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш продолжит карьеру в «Эвертоне». Стороны договорились о повторной аренде футболиста на один сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Сам Грилиш также дал согласие на переход. Англичанин уже выступал за «Эвертон» в прошлом сезоне, когда провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

«Манчестер Сити» приобрел Грилиша у «Астон Виллы» летом 2021 года за £ 100 млн.

Напомним, трансферное окно в Европе закрывается сегодня ночью. На данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в АПЛ с четырьмя очками после двух туров.