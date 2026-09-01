Самедов назвал главного конкурента «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о чемпионской гонке в Альфа-Банк РПЛ.

– Для меня «Спартак» – главный конкурент «Краснодара», по игре он вообще для меня фаворит.

– Для вас второй претендент больше «Спартак», чем «Зенит»?

– По качеству футбола – 100%.

– В чём, на ваш взгляд, «Спартак» превосходит «Краснодар»?

– «Спартак» достаточно качественно играет в обороне. Если мы не возьмём ошибку Ву с «Оренбургом», то мне нравится, как целостно «Спартак» играет в обороне, — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После шести встреч РПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в таблице. «Краснодар» заработал 18 баллов и лидирует в чемпионате страны.