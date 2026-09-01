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Во Франции сообщили о будущем Усмана Дембеле в «ПСЖ»

Во Франции сообщили о будущем Усмана Дембеле в «ПСЖ»
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле достиг принципиальной договорённости с «ПСЖ» о продлении контракта. Об этом сообщает L’Équipe.

Действующее соглашение 29-летнего футболиста с парижским клубом рассчитано до 2028 года. Ожидается, что новый договор будет подписан в ближайшие недели и будет действовать до лета 2030 года.

Дембеле ранее неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру в Париже. По данным источника, интерес к французу проявляли, в частности, клубы из Саудовской Аравии, однако форвард решил остаться в «ПСЖ».

Дембеле выступает за парижский клуб с 2023 года. По итогам 2025 года француз был удостоен «Золотого мяча».

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