«Их без шансов вынес «Спартак», выглядят очень плохо». Самедов — о «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что «Зенит» демонстрирует удручающую игру в Альфа-Банк РПЛ.

«Я думаю, что у «Зенита» внутри присутствует какая-то нервозность. Их без шансов вынес «Спартак», и я думаю, что после поражения там довольно нервозная атмосфера. Даже когда они ехали на «Факел», Семак их настраивал, что будет тяжёлый матч. У меня такое внутреннее ощущение [о нервозности] по игре, по тому, что я вижу в середине, как они открываются. Они не могут разобраться, почему так. Они выглядят действительно очень плохо. Они не понимают, в чём дело. Я вижу физическое состояние.

В чём проблема? Я не знаю. Два человека были на чемпионате мира, но это не какая-то глобальная проблема. Впереди должны разбираться и придумывать моменты, но они ведь действительно создают моменты очень тяжело. Кондаков создал три-четыре момента. А сколько Джон Джон и Луис Энрике?» — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После шести встреч РПЛ «Зенит» заработал 12 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.