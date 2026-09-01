«Барселона» согласовала контракт с 16-летним защитником, братом Жонатана Та

«Барселона» достигла соглашения с «Гамбургом» по переходу 16-летнего центрального защитника Микаеля Базы. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Каталонский клуб заключит с футболистом контракт до 2029 года. Из-за возраста игрока «Барселона» не может оформить более долгосрочное соглашение. Медосмотр и подписание документов запланированы на сегодня.

После перехода База будет выступать за команды «Барселоны» U-19 и «Барселоны Б». В клубе рассчитывают постепенно подготовить молодого защитника к уровню основной команды.

Финансовые условия трансфера пока не раскрываются. По данным Mundo Deportivo, «Гамбург» изначально рассчитывал получить за футболиста € 250 тыс плюс бонусы, тогда как «Барселона» пыталась уменьшить сумму.

База является двоюродным братом защитника «Баварии» и сборной Германии Джонатана Та. 16-летний футболист — левоногий центральный защитник ростом 1,93 м. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей за команды «Гамбурга» U-17 и U-19, забив четыре гола. В текущем сезоне База успел сыграть по одному матчу за «Гамбург-2» и U-19.