Самедов заявил, что раньше «Спартак» был сильнее

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов согласился со словами защитника «Зенита» Игоря Дивеева о том, что раньше состав «Спартака» был сильнее.

– Дивеев сказал, что «Спартак», в котором играли Луис Адриано другие, сильнее, чем нынешний.

– Наш «Спартак»? Конечно. Фернандо, Луис Адриано, Промес…

– Кто из нынешнего состава мог играть в вашем «Спартаке» семилетней давности?

– Вспомним центральных защитников: Кутепов, Джикия, Боккетти, Таски. Никто бы не смог.

– Ещенко – Жедсон?

– Жедсон не правый защитник, он хорош в атаку, но нужно посмотреть его.

– Петкович – Жедсон?

– Петкович – нормальный, качественный футболист. Другой вопрос, что в том «Спартаке» ему объективно было тяжело.

Фернандо, Глушаков, Ананидзе, Попов, Зобнин – это те люди, которые могли играть в центре. Луис Адриано, Зе Луиш, Квинси… Это несопоставимо, – сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После шести встреч РПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в таблице.