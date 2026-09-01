«Арсенал» предпринял новую попытку договориться о трансфере Хулиана Альвареса — Скира

«Арсенал» продолжает работу над трансфером нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса и предпринял новую попытку договориться о переходе аргентинца. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.

Альварес остается одним из приоритетных вариантов лондонского клуба для усиления атаки в последние дни трансферного окна. При этом интерес к 26-летнему форварду сохраняет и другой клуб АПЛ — «Челси».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает возможность серьёзного предложения за аргентинца, тогда как «Атлетико» не хочет отпускать одного из ключевых игроков команды.

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб.

Длительное время Альвареса связывали с «Барселоной», которая пыталась подписать игрока. Однако боссы «Атлетико» наотрез отказались проводить этот трансфер.