«Ливерпуль» согласовал трансфер 18-летнего вратаря «Генка» за € 35 млн — Фабрицио Романо

Английский «Ливерпуль» достиг устной договорённости с «Генком» о переходе 18-летнего бельгийского голкипера Лукки Брюгманса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Общая сумма сделки составит около € 35 млн. При этом Брюгманс присоединится к английскому клубу только летом 2027 года. «Ливерпуль» уже получил разрешение на проведение медицинского обследования футболиста, после которого стороны должны завершить формальные процедуры.

В прошлом сезоне Брюгманс провёл 33 матча во всех турнирах и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Лукка Бругманс является воспитанником бельгийского и нидерландского футбола. За основную команду «Генка» вратарь выступает с 2024 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бельгийца составляет € 4 млн.